Кудрин заявил о победе над нищетой в России

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России решена проблема крайней нищеты, передает РИА «Новости».

«Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели», — сказал экономист.

При этом в мире, по его словам, эта проблема обострилась на фоне пандемии коронавируса.

Он пояснил, что признанным критерием бедности во всем мире являются расходы одного человека не более $1 в день.

В начале пандемии этот показатель составлял 8,2%, а сейчас увеличился до 8,8%.

Кудрин подчеркнул, что на Россию эта динамика не распространяется. Однако государственной политике нужны четкие цели для решения оставшихся проблем и дальнейшего повышения качества жизни граждан.

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