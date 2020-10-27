Кудрин заявил о победе над нищетой в России
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что в России решена проблема крайней нищеты, передает РИА «Новости».
«Мы эту проблему, естественно, давно решили, мы эту нищету самую серьезную давно уже преодолели», — сказал экономист.
При этом в мире, по его словам, эта проблема обострилась на фоне пандемии коронавируса.
Он пояснил, что признанным критерием бедности во всем мире являются расходы одного человека не более $1 в день.
В начале пандемии этот показатель составлял 8,2%, а сейчас увеличился до 8,8%.
Кудрин подчеркнул, что на Россию эта динамика не распространяется. Однако государственной политике нужны четкие цели для решения оставшихся проблем и дальнейшего повышения качества жизни граждан.
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