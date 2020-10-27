Продажи «Донстрой» за год удвоились

Продажи «Донстрой» по итогам 3 кварталов 2020 года превысили показатели аналогичного периода прошлого года почти на 50%.

Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Газеты.Ru» во вторник, 27 октября.

За девять месяцев компания реализовала более 4,2 тыс. лотов площадью 277,2 тыс. кв. м. Для сравнения в прошлом году за аналогичный период в Донстрой было продано 2,8 тыс. лотов общей площадью 204,7 тыс. кв. м.

Два года подряд сентябрь становится самым активным месяцем за рассматриваемый период, но если в 2019 году за первый месяц осени было заключено 349 сделок, то в 2020 году - 720. Самыми популярными проектами сентября в компании стали – «Огни» с 232 сделками, «Сердце Столицы», в котором приобрели 134 квартиры, и «Символ» - 128 квартир.

«При этом жилой квартал «Сердце Столицы» остается лидером по продажам в Москве, с начала года здесь приобретено почти 1250 квартир», - отмечается в сообщении.

Большая часть продаж, 33,1%, в структуре спроса «Донстрой» приходится на двухкомнатные лоты, 20% покупателей выбирают трехкомнатные квартиры, доля студий и однокомнатных квартир составляет 11,2% и 28,4% соответственно.