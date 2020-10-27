Путин на полгода продлил выплаты на детей без очной подачи заявлений

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам полгода не посещать органы соцзащиты и ПФР для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.

Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Закон принят Госдумой и одобрен Совфедом 21 октября. Он действует до 1 марта 2021 года.

Накануне глава государства дал поручение правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка. Также российский лидер поручил кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, родители которых не платят алименты.

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