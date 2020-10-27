Путин на полгода продлил выплаты на детей без очной подачи заявлений
Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет россиянам полгода не посещать органы соцзащиты и ПФР для подачи заявления на ежемесячные выплаты в связи с рождением детей.
Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Закон принят Госдумой и одобрен Совфедом 21 октября. Он действует до 1 марта 2021 года.
Накануне глава государства дал поручение правительству рассмотреть вопрос о выплате родителям детей до семи лет пособий по временной нетрудоспособности в 100% среднего заработка. Также российский лидер поручил кабмину подумать о новых мерах поддержки детей, родители которых не платят алименты.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Правительство выделило 35 млрд рублей на поддержку безработных
— Госдума приняла закон о продлении автоматического начисления выплат на детей
— Путин предложил увеличить оплату больничного родителям детей до семи лет