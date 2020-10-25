Глава Samsung скончался в Сеуле

Глава Samsung Electronics Ли Гон Хи умер в больнице в Сеуле, сообщило агентство Рёнхап. Об этом сообщае ТАСС, ссылаясь на агентство «Ренхап».

Ему было 78 лет.

Отмечается, что Ли Гон Хи тяжело болел после перенесенного в 2014 году сердечного приступа.