Транзит российской нефти остановлен в Белоруссии
Транзит российской нефти по трубопроводу «Мозырь — Брест» в Белоруссии был остановлен из-за технических проблем в Польше. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на госкомпанию «Белнефтехим».
Как уточнили в компании, польская сторона запросила временную приостановку транзита российской нефти из-за неполадок. В настоящее время российская нефть накапливается в резервуарах. По словам пресс-секретаря «Белнефтехима» Александра Тищенко, принимаются все меры по обеспечению транзита запланированных объемов нефти.
Какие именно технические проблемы наблюдаются в Польше пока не сообщается.
Нефтепровод «Мозырь – Брест» входит в систему МН «Дружба» и предназначен для транзита российской экспортной нефти в Польшу и далее в Западную Европу.
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