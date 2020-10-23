Обманутые дольщики смогут повторно использовать маткапитал без обращения в суд

Российское правительство утвердило правила возврата средств материнского капитала для обманутых дольщиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу кабмина.

Теперь обманутые дольщики, получившие компенсацию вместо готового жилья, смогут повторно использовать средства материнского капитала без обращения в суд.

Раньше россияне, которые вложили материнский капитал в новое жилье, но из-за банкротства застройщика получили вместо квартиры компенсацию, были вынуждены возвращать средства маткапитала в Пенсионный фонд. Возможность повторного использования этих денег они получали, только обратившись в суд.

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