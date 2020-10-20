Производство отечественной вакцины от COVID-19 увеличат в 5 раз

Глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что производство вакцины «Спутник V» планируют увеличить в 5 раз к декабрю этого года.

По его словам, до конца октября ведомство намерено нарастить объемы производства до 300 тыс. доз, в ноябре — до 800 тыс. доз, а в декабре — до 1,5 млн.

Ранее министр сообщил, что весной следующего года изготовление «Спутника V» должно увеличиться до 15 млн доз.

В августе Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи. Она получила название «Спутник V».

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