Цены на пшеницу в России обновили рекорды

Цены на пшеницу в России обновляют рекорды, пишет газета «Коммерсантъ».

За неделю к 16 октября цены на пшеницу третьего и четвертого классов в центре России выросли на 400 руб. и превысили 15 тыс. руб. за тонну. Это новый исторический рекорд. Ячмень подорожал на 175 руб., до 11,27 тыс. руб. за тонну, кукуруза — на 125 руб., до 13,3 тыс. руб. за тонну.

Основными причинами роста цен стали агрессивные закупки со стороны экспортеров и повышение ставок в портах.

На мировом рынке стоимость российской пшеницы увеличилась на $9 — до $248 за тонну.

По прогнозам экспертов, пшеница в стране в краткосрочной перспективе еще продолжит дорожать, однако темпы роста цен будут замедляться на фоне укрепления рубля и ожидаемого замедления экспорта из России с ноября.

На фоне рекордных цен на пшеницу в России специалисты ожидают появления новых обращений потребителей зерна — мукомолов, хлебопеков, животноводов — к Минсельхозу с просьбами о новых мерах регулирования зернового рынка. Это, в свою очередь, грозит новыми ограничениями для участников зернового рынка.

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