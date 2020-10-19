В Кремле рассказали о спросе на российскую вакцину за рубежом

Российская вакцина от коронавирусной инфекции «Спутник V» достаточно активно продвигается на мировые рынки, сталкиваясь с повышенным спросом. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, продвижением отечественного препарата в международном формате занимается Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«Действуют они весьма успешно, сталкиваясь с повышенным спросом на продукцию российских ученых», — уточнил представитель Кремля.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V».

Подробнее — на официальном сайте российской вакцины от коронавируса.

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