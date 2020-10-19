В России 7% несетевых магазинов торгуют контрафактными сигаретами

В сентябре 7% российских несетевых магазинов торговали контрафактными сигаретами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные IТ-компании «Эвотор».

По информации компании, в тройке лидеров по продаже контрафактного табака оказались Смоленская(18%) и Ульяновская(18%) области, а также Карелия(16%).

В Москве, как отмечает «Эвотор», доля торгующих незаконной продукцией магазинов составила 10%.

Согласно данным компании, 32% магазинов продают российский контрафакт, а 82% — белорусский. Покупатели предпочитают незаконную продукцию из-за ее низкой стоимости.

Так, средняя цена легальных сигарет в сентябре составила 123 рубля, контрафактных белорусских сигарет — 59 рублей, а российских — 41 рубль.

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