Эксперты назвали самые высокооплачиваемые профессии на удаленке

Эксперты составили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий на удаленке в России. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса подбора персонала Работа.ру.

Первую строчку рейтинга занял программист-аналитик 1С, ему готовы платить до 270 тысяч рублей в месяц. Кандидат на эту должность должен проработать не менее четырех лет в команде численностью от десяти человек, знать как минимум одну из типовых конфигураций 1C и уметь работать с системой управления базами данных.

Зарплату от 200 тысяч рублей предлагают удаленному менеджеру внешне-экономической деятельности на проекте. От соискателя требуется искать поставщиков торговых автоматов и запчастей к ним, анализировать рынок, организовывать схемы доставки оборудования. Также будущий сотрудник должен иметь опыт работы от пяти лет и хорошо знать иностранные языки для проведения переговоров.

Как минимум 180 тысяч рублей в месяц готовы платить Backend-разработчику в Сберавто, который три года проработал в этой сфере, знает язык программирования Golang и умеет пользоваться программным обеспечением Docker и Kubernetes.

До 140 тысяч рублей предлагают Html-верстальщику (Senior) с опытом работы от двух лет и знанием HTML5 и CSS3, а до 100 тысяч рублей может получить соискатель на должность преподавателя курса UX/UI (веб) дизайна.

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