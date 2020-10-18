Bloomberg: план ОПЕК+ по наращиванию добычи нефти подвергается давлению

Агентство Bloomberg заявляет, что план стран-участников ОПЕК+ по наращиванию нефтедобычи подвергается давлению.

По его данным, это происходит из-за снижения спроса, а также наращивания производства в Ливии, которая не входит в коалицию. В связи с этим, как считает агентство, страны могут изменить планы по нефтедобыче.

СМИ напоминает, что в понедельник, 19 октября, пройдет встреча представителей стран, которые входят в ОПЕК+, для оценки состояния рынка. Bloomberg добавляет, что в рамках ближайшей встречи не будут приняты какие-либо решения о поставках. По мнению издания, это произойдет на встрече 30 ноября — 1 декабря.

9 апреля, прошла онлайн-встреча представителей стран ОПЕК+, в ходе которой обсуждалась стабилизация нефтяного рынка. Участникам встречи не удалось прийти к общему соглашению, так как Мексика отказалась от предложенных условий. 12 апреля страны ОПЕК+ договорились на май-июнь снизить нефтедобычу на 9,7 млн баррелей в сутки. В августе страны продолжили сокращать нефтедобычу на 7,7 млн б/с до конца 2020 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ОПЕК предрекла к 2040 году повышение спроса на нефть на 9%

— ОПЕК+ намерен увеличить добычу нефти с 2021 года даже при второй волне COVID-19

— Путин созвонился с наследным принцем Саудовской Аравии