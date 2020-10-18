Начали действовать новые правила получения пенсий

Пенсионеры смогут оставить неизменной дату получения пенсии при смене банка. Соответствующий приказ Минтруда вступил в силу 18 октября.

Раньше при переходе из одного банка в другой даты выплат могли измениться.

«Раньше, когда они изъявляли желание перейти из банка в банк, дата могла сдвинуться довольно ощутимо: в одной кредитной организации пенсионер мог получать пенсию, к примеру, 9-го числа, а в другом — уже 23-го числа», — рассказала заместитель председателя Совфеда по социальной политике Елена Бибикова «Парламентской газете».

В Минтруде, в свою очередь, напомнили, что способ получения выплат пенсионеры по-прежнему выбирают сами. В ведомстве посоветовали завести банковскую карту и ежемесячно получать на нее деньги, чтобы не зависеть от сроков доставки пенсии.

Чтобы изменить способ получения пенсии, нужно подать заявление в Пенсионный фонд России или сделать электронный запрос через личный кабинет на портале госуслуг.

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