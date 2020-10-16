Минздрав РФ зарегистрировал предельные цены на препараты от COVID-19

Минздрав России зарегистрировал предельные отпускные цены на препараты от коронавируса нового типа, передает пресс-служба ведомства.

«Изданы приказы о государственной регистрации предельной отпускной цены производителя на лекарственные препараты для медицинского применения», — указано в сообщении.

Согласно документам, упаковка «Авифавира» (ООО «Кромис») в дозировке 200 мг. и количестве 10 шт. будет стоить 1 тыс. рублей. За 40 шт. в упаковке установлена цена в размере — 4 000 руб., а за 50 шт. — 5 000 рублей. При этом стоимость упаковки «Арепливира» (ООО «Промомед Рус») в дозировке 200 мг в количестве 40 шт. составит 4 000 руб.; 100 шт. — 10 000 руб. Для «Илсиры» (ЗАО «Биокад») в дозировке 180 мг/мл. обозначена цена — 47 531 руб.

В ведомстве уточнили, что зарегистрированные предельные отпускные цены на препараты от COVID-19 не включают налог на добавленную стоимость (НДС), оптовые и розничные надбавки.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 38 млн заболевших коронавирусом, более миллиона пациентов умерли. В России с начала пандемии выявили более 1,3 млн человек с COVID-19.

РФ стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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