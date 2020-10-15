В Минпромторге оценили вероятность закрытия магазинов и общепита

Глава российского Минпромторга Денис Мантуров заявил, что если не произойдет резкого роста числа новых случаев COVID-19, предприятия общепита и ретейла могут продолжить работать. Об этом сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что это возможно, если организации будут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования Роспотребнадзора.

Мантуров также отметил, что обстановка с заболеваемостью в разных регионах отличается, поэтому руководство принимает решения исходя из конкретного случая.

При этом он добавил, что власти отрабатывают вариант перевода на удаленную работу части сотрудников предприятий сервиса и торговли.

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