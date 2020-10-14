В ЦБ оценили влияние на экономику возможных новых мер из-за COVID-19 в России
Негативные последствия возможных ограничительных мер по коронавирусу отразятся на экономике слабее, чем весенние, следует из бюллетеня «О чем говорят тренды», подготовленного департаментом исследования и прогнозирования Центробанка.
Отмечается, что ограничения выступают фактором риска для экономики. «Но даже в случае реализации подобного сценария можно ожидать, что их жесткость будет меньше, чем в первую волну пандемии», — говорится в документе.
Смягчение объясняется тем, что здравоохранение уже накопило опыт и лучше подготовлено к работе.
Также допускается постепенное сворачивание «регулятивных послаблений, введенных в начале пандемии». Отмечается, что банкам рекомендуется планировать начислять резервы в полном объеме, что может повлиять на кредитование.
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