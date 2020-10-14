ОПЕК+ намерен увеличить добычу нефти с 2021 года даже при второй волне COVID-19
ОПЕК+ пока рассчитывает увеличить добычу нефти с 2021 года, несмотря на вторую волну коронавирусной инфекции. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.
«Мы с коллегами продолжаем смотреть на ситуацию с оптимизмом и рассчитываем, что сможем постепенно наращивать добычу, согласно условиям сделки, без ущерба для рынка», — уточнил он.
Колебания на рынке начались 6 марта, когда участники заседания ОПЕК+ не смогли прийти к единому решению. Россия не поддержала предложение о дополнительном сокращении добычи нефти на 1,5 млн б/с во втором квартале 2020 года. После провала сделки цены на нефть упали на 30%.
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