Эксперт оценил создание цифрового рубля

Гендиректор компании Group IB Илья Сачков заявил, что создание цифрового рубля позволит сократить коррупцию и криминал в стране, предает ТАСС.

По словам эксперта, цифровая валюта является наиболее безопасной. Каждый такой рубль привязан к национальной валюте и защищен от бесконтрольного перемещения.

Сачков отметил, что всегда можно проследить историю происхождения любых сумм, узнать, откуда эти деньги появились и где они сейчас.

«Это может стать мощным орудием против коррупции и криминала, стать еще одним инструментом, ограничивающим инфляцию», — сказал эксперт.

Ранее в ЦБ России заявили, что изучают вопрос о целесообразности выпуска цифрового рубля, который может стать третьей формой денежных средств в стране.

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