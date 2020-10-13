Макаревич заявил, что задержанный в США бизнесмен не имеет отношения к бренду «Смак»

Задержанный в США крупный российский предприниматель Герман Лиллевяли, которого называют основателем брендов «Довгань», «Смак» и «Красная линия», не имеет отношения к товарной марке «Смак».

Об этом «Газете.Ru» рассказал музыкант, лидер группы «Машины времени» и ведущий кулинарной программы «Смак» Андрей Макаревич.

«Мы пересекались много лет назад. Лиллевяли никакого отношения к бренду «Смак» не имеет. Мы просто одно время – недолго – арендовали у него помещение», — сказал он.

Ранее СМИ сообщили о том, что Лиллевяли был задержан американскими властями за нарушение миграционного законодательства.

При этом в России бизнесмен был объявлен в розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере. По данным следствия, он создал финансовую пирамиду, жертвами которой могли стать Никита Михалков и вратарь футбольного клуба «Локомотив» Маринато Гильерме.

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