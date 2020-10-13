Названо пять стадий потребления россиян во время пандемии коронавируса

Россияне за время пандемии коронавируса прошли через пять стадий перемен в потребительских привычках, сообщается в исследовании консалтинговой компании The Boston Consulting Group (BCG) и исследовательского холдинга «Ромир» «Российские потребители — новая реальность», передает РИА «Новости».

Первый этап, согласно исследованию, прошел с января по март. Это было «затишье перед бурей», утверждают эксперты, когда COVID-19 казался россиянам внешней проблемой, а Россия являлась безопасным убежищем.

Вторую стадию, которая длилась с марта по май, эксперты назвали «вспышка и закупка впрок». В этот период жители страны скупали товары первой необходимости, продуктовые магазины не успевали пополнять запасы, онлайн-магазины и службы доставки максимально наращивали производственные возможности.

За ней последовала стабилизация, продлившаяся с мая по июнь. В этот период потребители адаптировались к новой схеме совершения покупок с более редким и менее удобным шопингом, а предприятия адаптировались к новой ситуации, говорится в исследовании.

Далее началось восстановление после пандемии — с июня по сентябрь. В это время потребители старались наверстать упущенное, делая покупки во всех основных товарных категориях. «Однако новая финансовая реальность остужает покупательский энтузиазм», — констатируют авторы.

Сейчас россияне перешли в пятую стадию «Новая реальность — что нас ждет впереди?», когда их беспокоит перспектива второй волны пандемии. «Они избегают ненужных поездок и работают в удаленном режиме несколько дней в неделю. Предприниматели «цифровизируют» свое предложение и цепочку поставок», — заключили специалисты.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 37 млн заболевших, более миллиона пациентов — умерли. В России выявили более 1,3 млн человек с COVID-19. РФ была первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Его назвали «Спутник V».

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