ЦБ спрогнозировал влияние ослабления рубля на инфляцию
Валерия Исполатова
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Ослабление рубля может в ближайшее время может отразиться на динамике инфляции, говорится в материалах Банка России.
Там отмечается, что ослабление российской валюты может оказывать повышательное давление на цены.
При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние, говорится в документе.
Кроме того, в регуляторе отметили влияние повторных карантинных мер на текущей ценовой динамике.
В соответствии с прогнозом ЦБ, в текущем году инфляция составит 3,7-4,2%. В 2021 году она снизится до 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.
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