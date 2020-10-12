ЦБ спрогнозировал влияние ослабления рубля на инфляцию

Ослабление рубля может в ближайшее время может отразиться на динамике инфляции, говорится в материалах Банка России.

Там отмечается, что ослабление российской валюты может оказывать повышательное давление на цены.

При этом сдержанный спрос, вероятно, будет оказывать дезинфляционное влияние, говорится в документе.

Кроме того, в регуляторе отметили влияние повторных карантинных мер на текущей ценовой динамике.

В соответствии с прогнозом ЦБ, в текущем году инфляция составит 3,7-4,2%. В 2021 году она снизится до 3,5-4% и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

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