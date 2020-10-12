Кабмин выделил более 1 млрд рублей на жилье ветеранам ВОВ
Валерия Исполатова
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Российское правительство выделило более 1 млрд рублей на жилье для ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом сообщается на сайте кабмина.
Как отмечается, соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
Деньги поступят в 65 регионов страны. Наибольшее финансирование получат Санкт-Петербург, Ростовская область и Республика Башкортостан.
В кабмине отметили, что эта мера поможет 607 ветеранам получить новую квартиру.
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