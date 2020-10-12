Рубль незначительно падает к доллару и евро

В начале торговой сессии в понедельник, 12 октября, курсы доллара и евро подорожали, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По состоянию на 10.02 мск, курс доллара вырос на 13 коп. и составил 76,90 руб. Притом курс евро увеличился на 1 коп., до 90,82 руб.

Декабрьский фьючерс на нефть Brent подешевел на 1,03%, до $42,41 за баррель, нефть на WTI в ноябре упала на 1,18%, до $40,12 за баррель.

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