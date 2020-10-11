СМИ: украинские политики хотят купить российскую вакцину от COVID-19

Украинские политики интересуются, где можно неофициально приобрести российскую вакцину от коронавируса. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник в партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа».

Как отметил парламентарий, на Украине отсутствует надежда на государственные больницы, а в частные сейчас «не попасть».

«Но в последние несколько месяцев украинские СМИ постоянно пишут о том, насколько вакцина некачественная. Многие эксперты ежедневно рассказывают, что нельзя закупать вакцину только потому, что она создана в России. Такое отношение поражает: лучше пусть украинцы умирают, но главное — ничего не приобретать российского. И кому хуже?» — сказал депутат.

Ранее депутат Рады от партии «Слуга народа» Александр Качура заявил, что Украина должна закупить российскую вакцину от COVID-19.