Власти расширили список городов для полетов за границу

Российское правительство разрешило совершать полеты за рубеж из еще четырех городов страны, сообщила Росавиация.

Речь идет о Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.

Ранее кабмин разрешил вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.

На сегодняшний день россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею и на Мальдивы.