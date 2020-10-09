Власти расширили список городов для полетов за границу
Валерия Исполатова
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Российское правительство разрешило совершать полеты за рубеж из еще четырех городов страны, сообщила Росавиация.
Речь идет о Самаре, Владивостоке, Грозном и Красноярске.
Ранее кабмин разрешил вылеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.
Весной Россия прекратила международное авиасообщение из-за распространения коронавируса. С августа началось постепенное открытие границ.
На сегодняшний день россияне могут полететь в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Белоруссию, Киргизию, Казахстан, Южную Корею и на Мальдивы.