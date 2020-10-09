«Газпрому» предсказали долгие разбирательства из-за Польши

Процесс обжалования «Газпромом» штрафа в $7,6 млрд, назначенного польским антимонопольным ведомством UOKiK займет не менее пяти лет, считают эксперты агентства Bloomberg.

UOKiK оштрафовал «Газпром» за реализацию проекта газопровода «Северный поток — 2» без его одобрения. «Газпром» пообещал обжаловать это решение.

По мнению аналитиков, срок принятия решения займет не менее пяти лет из-за текущей продолжительности антимонопольных процессов.

Суды могут принять решение о рассмотрении дела быстрее, если юристам удастся убедить их в срочности дела, отмечают эксперты.

По их прогнозам, шансы на то, что процесс будет рассматриваться судами Евросоюза невысоки, а на польские суды сильно влияют политики.

Штраф должен быть выплачен после того, как апелляционный суд вынесет обязательный для исполнения вердикт. Назначенный штраф в 10% годовой выручки — максимальная санкция в законодательстве Польши. В Еврокомиссии такое наказание посчитали слишком суровым.

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