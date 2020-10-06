Малообеспеченным семьям выделят около 200 млрд рублей на детские выплаты

Власти выделят больше 199 млрд рублей на ежемесячные выплаты детям от трех до семи лет из нуждающихся семей, пишет ТАСС со ссылкой на утвержденный общенациональный план восстановления экономики России.

«Ежемесячные выплаты нуждающимся семьям на детей в возрасте от трех до семи лет в размере 50% величины прожиточного минимума ребенка, установленного в субъекте РФ... 199,1 млрд рублей», — говорится в документе.

Отмечается, что сумма предусмотрена на бюджет 2021 года. Программа поддержки малообеспеченных семей с детьми от трех до семи лет началась 1 июня. На выплату могут претендовать семьи, где среднедушевой доход ниже одного прожиточного минимума.

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