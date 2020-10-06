Работодателей под угрозой штрафов обязали сообщать о переводе на «удаленку»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, обязывающий всех работодателей еженедельно отчитываться о переведенных на «удаленку» сотрудниках.

В тексте документа подчеркивается, что отказ предприятий перевести 30% сотрудников на «удаленку» повлечет за собой штраф или приостановление деятельности.

«За исключением граждан, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, индивидуальных предпринимателей», — говорится в указе.

Данные о сотрудниках, находящихся на дистанционной работе, должны предоставляться еженедельно в электронном виде, начиная с 12 октября 2020 года.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 237 504 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 21 663 летальных исхода, выздоровело 988 576 человек. В мире зафиксировано почти 35,5 млн заболевших, число летальных исходов превысило отметку в 1 млн, выздоровели 24,7 млн пациентов.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве подтверждено еще 4082 случая коронавируса

— В РФ впервые с мая выявлено более 11,5 тыс. случаев заражения коронавирусом