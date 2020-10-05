Лукашенко прогнозирует потери транзита через страну грузов из Литвы и Латвии
Анна Светлова
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко прогнозирует значительные потери транзита через республику грузов из Литвы и Латвии. Об этом сообщает агентство «БелТА».
Он отметил, что порядка 40% грузовиков в этом году направляются в Белоруссию из упоминаемых балтийских стран.
«Если мы возьмемся за этот поток, то логистические пункты Литвы недополучат где-то четверть», — сказал белорусский лидер.
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