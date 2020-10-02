РЖД показали новый плацкартный вагон

Компания «Российские железные дороги» представила новый плацкартный вагон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полки в нем длиннее и выше обычных, имеются шкафы и перегородки. Кроме того, вагоны оснащены розетками, USB и индивидуальными светильниками у полок.

Интерьер оформлен в светло-бежевых тонах. Уточняется, что разработчиком вагона стал российский производитель «Трансмашхолдинг».

Замгендиректора холдинга РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания не собирается повышать цены на проезд в таком вагоне.

«На цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет», — произнес Пегов.

Впервые макет новинки был продемонстрирован на ежегодной выставке «Транспорт России» в 2019 году. Теперь его прототип можно увидеть на площади Павелецкого вокзала в Москве.

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