РЖД показали новый плацкартный вагон

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Интерьер концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, представленного... Интерьер концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, представленного...
Интерьер концепта плацкартного пассажирского вагона для поездов дальнего следования, представленного...
Михаил Метцель/ТАСС

Компания «Российские железные дороги» представила новый плацкартный вагон. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полки в нем длиннее и выше обычных, имеются шкафы и перегородки. Кроме того, вагоны оснащены розетками, USB и индивидуальными светильниками у полок.

Интерьер оформлен в светло-бежевых тонах. Уточняется, что разработчиком вагона стал российский производитель «Трансмашхолдинг».

Замгендиректора холдинга РЖД Дмитрий Пегов заявил, что компания не собирается повышать цены на проезд в таком вагоне.

«На цену в плацкартных вагонах это никак не повлияет», — произнес Пегов.

Впервые макет новинки был продемонстрирован на ежегодной выставке «Транспорт России» в 2019 году. Теперь его прототип можно увидеть на площади Павелецкого вокзала в Москве.

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