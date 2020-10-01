ЦБ: объемы сомнительных операций в банковском секторе снизились в 1,5 раза
Объемы теневых операций в российском банковском секторе снизились в первом полугодии 2020 года в 1,5 раза, следует из материалов Банка России.
Согласно данным регулятора, операции с признаками вывода средств за рубеж сократились в 1,7 раза и составили примерно 18 млрд рублей.
В ЦБ считают, что такая динамика связана с уменьшением объемов сомнительных переводов по сделкам с услугами.
Объемы операций с признаками обналичивания денежных средств уменьшились в 1,4 раза — до 38 млрд рублей.
По оценке регулятора, 72% в структуре таких операций составляли выдачи со счетов, в том числе по платежным картам физлиц.
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