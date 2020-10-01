В Москве закрыли Коптевский рынок из-за нарушений масочного режима

В Москве приостановили деятельность Коптевского рынка из-за нарушений перчаточно-масочного режима и других требований безопасности. Об этом сообщает «Интерфакс».

»Роспотребнадзором проведена проверка в отношении Коптевского рынка в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. На момент проверки был выявлен комплекс нарушений санитарно-эпидемиологических требований», — заявила главный специалист-эксперт территориального управления Роспотребнадзора по Москве в Северном административном округе Нонна Малчук.

Уточняется, что на рынке отсутствовали дезинфицирующие средства, бактерицидные лампы в павильонах рынка, не у всех работников были маски. Кроме того, ведомство зафиксировало неудовлетворительное санитарное содержание туалетных комнат.

Рынок закрыт до решения суда, запрет деятельности может продлиться до 90 суток. Также рынку грозит штраф до 500 тыс. рублей.

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