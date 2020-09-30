Антонов заявил о стремлении США заставить РФ «заплатить» за независимую внешнюю политику

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал действия Вашингтона в отношении газопровода «Северный поток — 2». Об этом он заявил в эфире «России 24».

По его словам, шаги США отражают стремление страны заставить Россию «заплатить» за независимый курс внешней политики.

Он добавил, что Вашингтон «начал спекулировать» на ситуации с Алексеем Навальным с целью остановить строительство газопровода.

«Смысл – это заставить нас заплатить за нашу независимую уверенную внешнюю политику», — подчеркнул Антонов.

Дипломат отметил, что американская сторона хочет навязать Европе дорогой сжиженный природный газ вместо «дешевых российских углеводородов».

Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о создании коалиции, призванной помешать завершению российского газопровода «Северный поток — 2».

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

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