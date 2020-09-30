Мишустин рассказал о планах по восстановлению электронной промышленности в РФ

Премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал о планах по восстановлению радиоэлектронной промышленности в стране, передает ТАСС.

В ходе посещения Завода полупроводниковых приборов в Йошкар-Оле Мишустин отметил, что с отраслью «все не совсем просто сложилось со времен Советского Союза».

По его словам, специальная госпрограмма поможет восстановить радиоэлектронную промышленность в России.

Мишустин рассказал, что на эту программу планируют выделить «огромные средства — это несколько миллиардов рублей на ближайшую трехлетку».

Кроме того, порядка 1 млрд рублей будет выделено Заводу полупроводниковых приборов Йошкар-Олы.

Премьер также отметил, что кабмин продолжает программу поддержки импортозамещения в радиоэлектронной промышленности и выделил на нее около 300 млн рублей.

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