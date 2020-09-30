В Госдуму внесен проект о «заморозке» накопительных пенсий до конца 2023 года

Правительство внесло в Госдуму законопроект о «заморозке» накопительной пенсии до конца 2023 года.

Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Отмечается, что с 2014 года отчисления в накопительную часть в размере 6% от заработной платы россиян направляются в страховую часть на выплаты нынешним пенсионерам. Согласно нынешнему закону, эта норма действует до 2022 года включительно.

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