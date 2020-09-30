Маски в столичном транспорте подешевеют до 5 рублей

Маски во всем московском общественном транспорте будут стоить 5 рублей. Об этом сообщает дептранс Москвы в Telegram-канале.

«С 1 октября маски во всем Московском транспорте станут еще дешевле — пассажиры смогут купить их за 5 рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что число заболевших ежедневно растет, поэтому в транспорте обязательно в масках и перчатках. Маску и перчатки можно купить в любой кассе метро, МЦК, МЦД, на автовокзалах Мосгортранса, в вендинговых автоматах, на спецстоянках АМПП и на другой транспортной инфраструктуре.

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