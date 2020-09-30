Путин: учет древесины и сделок с ней должен проводиться в единой системе

Президент России Владимир Путин заявил, что единая система учета древесины и сделок с ней должна стать обязательной с 1 июля следующего года. Об этом сообщает РИА «Новости».

Государственный лидер также отметил, что в пилотном режиме она будет запущена 1 января 2021 года.

Путин пояснил, что благодаря этому полная цепочка от рубки леса до изготовления готовой продукции станет максимально прозрачной. Кроме того, это позволит сделать работу предприятий удобнее и свести к минимуму криминальную составляющую лесного бизнеса.

Об этом президент заявил в ходе совещания по развитию и декриминализации лесного комплекса.

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