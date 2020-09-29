Эксперт спрогнозировал укрепление курса рубля после рекордного падения

Курс рубля, резко упавший по отношению к доллару и евро в начале недели, постепенно вернется к июньскому показателю, когда стоил 70 за доллар. Такой прогноз в беседе с «Газетой.Ru» сделал главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах.

«Точный прогноз сделать сложно. Тут все зависит от действий ЦБ, от Эрдогана, правительства Армении и Азербайджана, ситуации в Белоруссии. Сейчас рубль упал из-за накопления как геополитических, так и чисто финансовых рисков. От своих фундаментальных значений рубль отдалился достаточно далеко. Пресса и наблюдатели любят нагнетать, но в этом году рубль в целом ходит достаточно широко, как ходил в 2018 году. Пока базовой прогноз такой: если ситуация на мировых рынках несколько успокоится, то будем двигаться назад к летним показателям – 70 рублей за доллар», — сказал эксперт.

Во вторник, 29 сентября, курс евро превысил отметку 93 руб. - впервые с января 2016 года. Предыдущий максимум был достигнут накануне - курс евро в понедельник превысил 92 руб.

Курс доллара еще с утра в понедельник достиг 79 руб. - это максимум с апреля 2020 года.

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