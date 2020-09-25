Белоруссия готова возвести морской терминал в России

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск готов рассмотреть строительство морского терминала на территории России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, порт может появиться в Ленинградской области. Лукашенко отметил, что предлагает возвести терминал за счет сэкономленных средств российского кредита на возведение БелАЭС.

«Мы с вами можем реализовать совместный проект», — произнес белорусский лидер.

По его мнению, Москве и Минску необходимо договориться об этом во что бы то ни стало.

Соглашение о предоставлении российского кредита для строительства АЭС было подписано 25 ноября 2011 года. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца (Гродненская область).

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