Сбербанк принял решение перевести на «удаленку» 50% сотрудников

Руководство Сбербанка приняло решение перевести около 50% своих сотрудников на удаленный режим работы из-за увеличения числа заражений коронавирусом. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

«В свете последних предпринятых действий и постановлений мэра Москвы и главы Роспотребнадзора мы приняли для себя решение о переводе до 50% нашей команды на дистанционный формат работы», — сообщили в пресс-службе.

Собеседник агентства также отметил, что в период самоизоляции на «удаленке» оставались около 74 тыс. сотрудников Сбербанка.

Те же, кто останутся в офисах, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты и проходить регулярные тесты на COVID-19, отметили в пресс-службе.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 32 млн заболевших коронавирусом, почти 24 млн человек выздоровели, а более 980 тыс. пациентов — умерли. В России выявили уже более 1 млн человек с COVID-19.

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