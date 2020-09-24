В Госдуме положительно оценили идею нового подсчета МРОТ

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов положительно оценил инициативу Минтруда изменить подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, нынешняя процедура подсчета прожиточного минимума — это «прошлый век». Он отметил, что в настоящий момент важны другие параметры.

Нилов считает, что реальный МРОТ и реальный прожиточный минимум должны составлять порядка 20 тыс. руб. Он добавил, что идеология медианного подхода более справедлива и логична.

Ранее Министерство труда и социальной защиты предложило изменить подход к установлению прожиточного минимума и МРОТ.

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