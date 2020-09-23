Bloomberg предсказал глобальное доминирование России на рынке пшеницы

Россия расширяет возможности для экспорта пшеницы и вскоре может стать лидером на мировом рынке, сообщает Bloomberg.

По данным издания, Россия обеспечивает пятую часть потребления — зерно закупают более 100 стран от Египта до Филиппин.

В сентябре к этому списку присоединился Алжир, который смягчил условия поставок и разрешил завоз сырья из Черноморского региона.

До этого Россия пробилась на рынок Саудовской Аравии.

Джеймс Болесворт, директор британского консультанта CRM AgriCommodities, заявил, что Россия огромными темпами наращивает производство и экспорт пшеницы и вложила значительные средства в увеличение доли рынка.

Как отмечает агентство, Россия может укрепить свое место в качестве доминирующей силы на рынке пшеницы.

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