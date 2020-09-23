США вводят запрет на импорт кубинского табака и алкоголя
Ника Пикекатлет
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Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти вводят санкции в отношении Кубы. Об этом сообщает ТАСС.
Так, ограничительные меры установлены на импорт алкогольной и табачной продукции с территории Кубы.
Кроме того, устанавливается запрет для американских туристов на проживание в заведениях, которые принадлежат кубинскому правительству. Гражданам США также нельзя принимать участие в ряде общественных мероприятий на территории страны.
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