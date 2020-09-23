США вводят запрет на импорт кубинского табака и алкоголя

Президент США Дональд Трамп заявил о том, что американские власти вводят санкции в отношении Кубы. Об этом сообщает ТАСС.

Так, ограничительные меры установлены на импорт алкогольной и табачной продукции с территории Кубы.

Кроме того, устанавливается запрет для американских туристов на проживание в заведениях, которые принадлежат кубинскому правительству. Гражданам США также нельзя принимать участие в ряде общественных мероприятий на территории страны.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— США расширили санкции по Венесуэле

— Посол РФ оценил санкции США против Мадуро

— США ввели санкции против 8 россиян