Греция продлила ограничения по въезду туристов из России до 5 октября

Греция продлила действующие условия для въезда россиян в страну до 5 октября. Об этом сообщает АТОР.

С 7 сентября власти страны разрешили въезд до 500 россиян в неделю при условии наличия отрицательного теста на коронавирус, подтверждения брони в отеле и прибытия в один из трех аэропортов — Афин, Салоников или Ираклиона.

При въезде в страну у жителей России будут повторно брать мазок на коронавирус. До выдачи результатов исследования путешественники должны оставаться по месту временного проживания.

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