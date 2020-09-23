Ассоциация страховщиков судовладельцев не будет сотрудничать с Nord Stream 2

Ассоциация международных страховщиков судовладельцев предупредила своих членов об опасности работы с оператором «Северного потока — 2». Об этом сообщается на сайте организации.

В соответствующем циркуляре говорится, что ассоциация обеспокоена позицией по этому поводу США, которые желают усилить санкции в отношении строительства трубопровода и тех, кто этому способствует.

В документе также подчеркивается, что члены ассоциации не должны предоставлять страховое покрытие для вовлеченных в незаконную деятельность судов. Это же касается судов, осуществляющих деятельность, которая ставит клуб под угрозу нарушения санкций.

Отмечается, что речь также идет о трубопроводе «Турецкий поток». Ассоциация отказалась предоставлять страховое покрытие для деятельности, относящейся к этим двум проектам.

Реализация проекта «Северный поток — 2» была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что «Северный поток — 2» будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.