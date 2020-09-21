Белоруссия ожидает возобновления авиасообщения с РФ с 1 октября
Анна Светлова
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Белоруссия рассчитывает на возобновление авиасообщения с Россией с 1 октября. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу минтранса республики.
«Наши авиационные администрации сейчас прорабатывают и согласовывают вопросы возобновления авиасообщения между двумя странами, направлений и частоты рейсов», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что с белорусской стороны возобновление авиасообщения запланировано на 1 октября и выразили надежду, что это произойдет.
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