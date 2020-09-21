Выплаты безработным с детьми предложили увеличить и сделать бессрочными

В России безработные семьи с детьми могут начать получать бессрочные выплаты. Об этом сообщают «Известия».

С соответствующей инициативой выступила федерация независимых профсоюзов России (ФНПР).

По данным СМИ, данная мера фактически действует на территории страны с апреля 2020 года, когда была введена дополнительная выплата на каждого ребенка сверх суммы основного пособия.

На данным момент, подобная мера действительна до сентября, теперь она может стать постоянной. При этом в ФНПР предложили увеличить сумму выплаты с фиксированных трех тысяч до равной прожиточному минимуму на несовершеннолетнего.

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