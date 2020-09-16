Глава ФРС указал на улучшение ситуации на рынке труда США

Глава Федеральной резервной службы (ФРС) Джанет Йеллен заявил об улучшении ситуации на американском рынке труда. Об этом сообщает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что до полного восстановления этого сектора экономики еще далеко.

»(Ситуация на. — «Газеты.Ru») рынке труда улучшилась, но (впереди еще. — «Газеты.Ru») долгий путь до максимальной занятости», — добавил Йеллен.

Глава ФРС уточнил, что экономика страны восстановилась быстрее, чем ожидалось. Однако, по его мнению, ряд сфер экономики будут переживать трудности до появления американской вакцины от нового типа коронавируса COVID-19.

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