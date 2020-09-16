Мишустин подтвердил рост стоимости табачного акциза и других налогов

Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что в России вырастет налогообложение добычи природных ресурсов и цена акциза табачной продукции. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Мы несколько увеличиваем налогообложение ряда доходных отраслей. Именно для этого модифицируем параметры режима налога на дополнительный доход при добыче углеводородов. Предлагаем пересмотреть параметры ряда льгот в нефтегазовом секторе, повысить плату за пользование природными ресурсами, индексировать ставки акцизов на табачную продукцию выше инфляции», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о возможном повышении акцизов на алкоголь и табак. По его словам, каких-либо решений пока не принималось. Он отметил, что Министерство финансов действует сообразно ситуации, сложившейся в результате пандемии коронавируса и мирового экономического кризиса, спровоцированного COVID-19.

Как сообщалось, Минфин России подготовил проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в 2021 году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Минздрав призвал регионы использовать свои полномочия для борьбы с алкоголем

— В России снизились продажи водки и коньяка, но выросли шампанского и вина

— В Кремле прокомментировали возможное повышение акцизов на алкоголь и табак