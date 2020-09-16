ВВП стран ЕС во втором квартале 2020 года в совокупности упал на 12%

Спад совокупного ВВП стран Евросоюза во втором квартале 2020 года сократился на 12% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.

По ее словам, в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Европе, многие жители остались без средств к существованию.

В связи с этим она предложила ввести по всему союзу минимальную заработную плату, чтобы поддержать разорившихся граждан.

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