ВВП стран ЕС во втором квартале 2020 года в совокупности упал на 12%
Павел Посадский
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Спад совокупного ВВП стран Евросоюза во втором квартале 2020 года сократился на 12% в годовом выражении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.
По ее словам, в результате кризиса, вызванного пандемией коронавируса в Европе, многие жители остались без средств к существованию.
В связи с этим она предложила ввести по всему союзу минимальную заработную плату, чтобы поддержать разорившихся граждан.
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